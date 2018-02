Simona Halep, despre absenta de la FedCup: "Nu ar fi corect fata de fete sa joc neantrenata. E posibil sa nu evoluez nici la Doha"

Ana Bogdan va bifa prima convocare in echipa Romaniei.





Echipa Canadei: Carol Zhao (138 WTA), Bianca Andreescu (173 WTA), Katherine Sebov (319 WTA) si Gabriela Dabrovski (11 WTA la dublu). Capitan nejucator: Sylvain Bruneau.



Invingatoarea din aceasta intalnire va juca, in luna aprilie, barajul pentru promovarea in primul esalon valoric al Fed Cup, iar invinsa va evolua pentru mentinerea in Grupa Mondiala II.



Romania a invins Canada cu scorul de 3-2, la Montreal, in aprilie 2015, gratie acestei victorii promovand in Grupa Mondiala. Romania mai are o victorie in fata Canadei, in 1983, la Zurich, 3-0 in primul tur al Grupei Mondiale.



Romania vs Canada (Grupa Mondiala II a FedCup) va avea loc pe 10 si 11 februarie 2018, in "Sala Polivalenta" din Cluj-Napoca.

"Nu cred ca e potrivit ca eu sa intru in teren neantrenata de cand am venit din Australia, fiind inca accidentata. Din punctul meu de vedere nu e corect fata de celelalte jucatoare, pentru ca sunt in forma, sunt sanatoase si mi se pare mult mai bine ca echipa sa fie formata din jucatoare apte suta la suta pentru joc" -"Este o placere sa vin din nou la Cluj, chiar daca am pierdut ambele meciuri cand am jucat aici. Acum sunt sigur ca vom avea o partida castigatoare. Am incredere in fete, da la FedCup parca toate meciurile sunt altfel, parca toate adversarele joaca mai bine. Imi pare rau ca nu pot sa joc, piciorul nu este vindecat. Toate sunt pregatite sa castige acest meci. Mie imi pare foarte rau ca nu pot sa joc, de aceea am si venit ca sa simt atmosfera echipei. Piciorul meu nu este inca vindecat, ieri am facut un tratatment, trebuie stau trei zile cu un bandaj si dupa aceea voi sti cum sunt, daca ma mai doare sau nu. Momentan nu pot spune in ce situatie sunt, pe vineri sau sambata, voi sti mai multe" -Ea a afirmat ca este posibil sa nu joace nici la Doha: "Momentan da, e posibil sa nu joc la Doha. Nu stiu ce va fi, la Doha voi juca miercurea viitoare. Daca piciorul va fi bine vineri cand scot bandajul, probabil, dar sunt sanse sa nu joc" -"Ma bucur ca sunt multi fani care vin sa sustina echipa Romaniei, chiar daca eu nu joc. Voi fi deschisa cu ei voi incerca sa multumesc pe toata lumea. O sa sprijin echipa Romaniei in acest joc. Imi face placere sa vad ca primesc atata caldura, o sa merg la fani o sa fac poze si o sa ofer autografe daca voi fi solicitata" -"Voi avea noutati in cateva zile, in week-end" -In alta ordine de idei, organizatorii turneului de la("Dubai Duty Free Tennis Championships": 19-25 februarie 2018) au anuntat ca Halep va fi prezenta la startul competitiei. Ramane insa de vazut daca starea de sanatate ii va permite Simonei sa participe la turneul WTA.Lavor putea fi vazute nume importante precum participa Garbine Muguruza, Maria Sharapova, Petra Kvitova, Elina Svitolina, Angelique Kerber, Madison Keys sau Karolina Pliskova.Irina Camelia Begu (37 WTA - prima "racheta" a echipei), Sorana Cirstea (38 WTA), Ana Bogdan (86) si Raluca Olaru (45 WTA la dublu). Capitan nejucator: Florin Segarceanu.