Martina Navratilova, despre revenirea Serenei Williams: "Va fi aceeasi ca intotdeauna, la fel de competitiva si la fel de puternica. Se va intoarce sa doboare recordul de titluri de Grand Slam"

"Cand se va intoarce in competitii, incepand cu FedCup saptamana aceasta, mi-o imaginez ca va fi aceeasi ca intotdeauna - va fi la fel de competitiva, la fel de puternica si va continua sa dea totul pentru fiecare victorie.Chiar daca viata este acum foarte diferita pentru ea in afara terenului, nu ma astept la o noua Serena pe teren, in special pentru ca isi doreste atat de mult sa detina recordul all-time pentru cele mai multe titluri de Grand Slam si sa redevina numarul 1 WTA.Nu a lasat niciodata pe cineva sa-i stea in cale si nu ma astept ca asta sa se fi schimbat, mai ales ca se afla la un singur titlu major distanta de recordul detinut de Margaret Court (n.r. 24 de titluri de Grand Slam). Regasirea spiritului sau competitiv nu va fi o problema atunci cand se va intoarce din concediul de maternitate" -"Cand Serena se va intoarce in turneele WTA, poti fi absolut sigur ca va fi pregatita sa castige din nou titluri. Nu a mai jucat de peste 12 luni - ultimul turneu a fost Openul Australiei din 2017. Asta inseamna mult timp departe de tenis. Cred ca cea mai lunga pauza pe care am avut-o vreodata, chiar si dupa o interventie chirurgicala la genunchi, a fost de doua luni. Si cu cat esti mai mult timp departe de teren, cu atat devine mai greu sa revii la forma fizica la care ai fost inainte" -"Este un lucru sa nu joci timp de un an cand ai 26 de ani, dar altul sa o faci cand ai 36 de ani. Totul dureaza mai mult cand esti mai in varsta - recuperarea, prevenirea accidentarilor, recuperarea dupa meciurile grele, obtinerea energiei. Deci, as presupune ca o sa ii ia mai mult timp sa isi revina in forma.Dar nimeni nu ar trebui sa faca greseala de a o subestima pe Serena - ea a castigat Australian Open anul trecut in timp ce era insarcinata in doua luni cu fiica ei. Serena este atat de solida, serviciul puternic si armele din jocul ei ii ofera multa incredere. Deci, s-ar putea sa nu-i ia atat de mult timp sa simta din nou mingea" - considera fosta jucatoare de tenis."Serena nu a jucat multe meciuri pentru cineva de varsta ei. In comparatie cu Roger Federer, care s-a nascut in august 1981 si care a jucat aproape 1400 de meciuri la simplu, Serena, nascuta in septembrie 1981, a jucat putin peste 900 de meciuri. Inseamna ca trupul ei este inca destul de tanar, iar psihicul ei este diferit, deoarece meciurile ei nu au fost intotdeauna atat de dure si nu a fost sub stres atat de mult cat ar fi putut fi.Sunt sigura ca Serena si Federer se inspira reciproc. Pur si simplu, se fac reciproc sa joace mai bine tenis. Exista o concurenta nerostita acolo, in timp ce sunt deschisi cu privire la admiratia dintre ei. Presupun ca este intotdeauna mai usor sa faci ceva - cum ar fi urmarirea istoriei tenisului - atunci cand o faci mai degraba ca pereche decat pe cont propriu" -Serena Williams a devenit mama la 1 septembrie 2017, cand a dat nastere unei fetite, Alexis Olympia Ohanian. Jucatoarea americana era insarcinata cand a castigat Australian Open, la inceputul anului trecut, ultima competitie oficiala la care a participat.La 30 decembrie 2017, Serena a revenit pe terenul de tenis pentru un meci demonstrativ la Abu Dhabi, unde a fost invinsa de letona Jelena Ostapneko, cu scorul de 6-2, 3-6, 10-5.Fostul lider WTA nu a participat la primul turneu de Grand Slam al anului 2018, motivand ca nu s-a simtit suficient de bine pregatita pentru a evolua la nivelul pe care si-l dorea. "Mergi la turnee doar cand esti pregatita sa ajungi pana la capat. Pot concura, dar nu vreau doar sa concurez", spunea Serena inainte de startul Australian Open.Dupa o pauza de mai bine de un an de zile, Serena Williams va disputa primul meci oficial la sfarsitul acestei saptamani (10-11 februarie), in cadrul confruntarii de FedCup dintre SUA si Olanda, din turul I al Grupei Mondiale.Australian Open (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017), Roland Garros (2002, 2013, 2015), Wimbledon (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016), US Open (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014).1. Serena Williams 23 (7 AO, 3 RG, 7 W, 6 USOpen)2. Steffi Graf 22 (4 AO, 6 RG, 7 W, 5 USOpen)3. Chris Evert 18 (2 AO, 7 RG, 3 W, 6 USOpen)3. Martina Navratilova 18 (3 AO, 2 RG, 9 W, 4 USOpen)Referindu-ne la toata istoria tenisului (si inainte de era Open), clasamentul este dominat de Margaret Court, cu 24 de titluri (11 AO, 5 RG, 3 W, 5 USOpen).