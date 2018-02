Sorana Cirstea, inaintea duelului din FedCup: "Romania nu sta in Simona Halep. Cred ca ar trebui sa putem sa castigam cu echipa pe care o avem"

"Romania poate sa faca trei echipe de Fed Cup. Romania nu sta in Simona, avem destule jucatoare si cred ca ar trebui sa putem sa castigam cu echipa pe care o avem. Tenisul merge bine, probabil ne tragem una pe alta. Romania are noroc ca are asemenea echipa, avand in vedere ca nu a facut prea multe pentru noi" , a declarat Sorana Cirstea, potrivit Telekom Sport.



Ce au spus Irina Begu si Raluca Olaru





"Intotdeauna este greu atunci cand nu este si Simona in echipa. Noi incercam sa ne facem treaba, sa ne castigam meciurile, pentru ca, pana la urma, Romania are multe jucatoare in Top 100. Putem alcatui o o echipa foarte buna in weekend" - Irina Begu.





"Fetele din Romania, in general, au avut rezultate foarte bune in ultimii ani. Bineinteles, sunt si mici fluctuatii de forma, dar acestea sunt normale. Cred ca avem o echipa foarte buna si avem toate motivele sa avem incredere in noi" - Raluca Olaru.



Echipa Romaniei: Irina Camelia Begu (37 WTA - prima "racheta" a echipei), Sorana Cirstea (38 WTA), Ana Bogdan (86) si Raluca Olaru (45 WTA la dublu). Capitan nejucator: Florin Segărceanu.







Ana Bogdan va bifa prima convocare in echipa Romaniei.





Echipa Canadei: Carol Zhao (138 WTA), Bianca Andreescu (173 WTA), Katherine Sebov (319 WTA) si Gabriela Dabrovski (11 WTA la dublu). Capitan nejucator: Sylvain Bruneau.



Invingatoarea din aceasta intalnire va juca, in luna aprilie, barajul pentru promovarea in primul esalon valoric al Fed Cup, iar invinsa va evolua pentru mentinerea in Grupa Mondiala II.



Romania a invins Canada cu scorul de 3-2, la Montreal, in aprilie 2015, gratie acestei victorii promovand in Grupa Mondiala. Romania mai are o victorie in fata Canadei, in 1983, la Zurich, 3-0 in primul tur al Grupei Mondiale.



Romania vs Canada (Grupa Mondiala II a FedCup) va avea loc pe 10 si 11 februarie 2018, in "Sala Polivalenta" din Cluj-Napoca.