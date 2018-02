Roger Federer, despre stralucirea si <intunericul> din tenis: "Nu cred tot ceea ce a scris Andre Agassi in cartea sa"

Intr-o discutie avuta cu jurnalistii de la "Perth Now", recordman-ul titlurilor de Grand Slam a readus in "lumina reflectoarelor" Open-ul lui Agassi."Andre (n.r. Agassi) si-a mentinut parerea din carte si la multi ani dupa retragere. Nu il cred insa, nu cred tot ceea ce a scris el acolo. Sunt pasaje cu care sunt total de acord, precum cele in care vorbeste despre cum a avut mereu puterea sa regaseasca (redescopere) bucuria jocului" -In completarea discutiei, numarul doi mondial a adus exemplele lui Nick Kyrgios si Bernard Tomic. Cei doi au tot precizat de-a lungul timpului ca nu simt mare bucurie din tenis si ca joaca doar pentru bani."Nu jucati tenis, faceti ceva ce va place si admirati. Tenisul e o corvoada, o viata vie dura, dura. Eu sunt prizonier, trebuie sa o fac ", spunea in iulie 2017 Tomic."Mai sunt de parere ca Nick si Tomic au momentele lor pe teren in care se bucura de tenis, iar acestea cred ca sunt in mare parte cele in care castiga. Este un sentiment unic. Exista, de asemenea, si momente in pregatire care iti bucura simturile" -"Sunt, fara indoiala, si momente dificile in viata de jucator. Acele clipe in care nu iti iese totul cum ti-ai planificat (n.r. eliminari premature, infrangeri dureroase), atunci cand tot ce-ti ramane de facut este sa impachetezi si sa calatoresti spre urmatorul turneu" -Fedex este de parere ca trebuie sa incerci sa vezi partea plina a paharului. "Toata lumea se confrunta cu dificultati, insa locurile si iubirea oamenilor te ajuta de multe ori sa iesi dintr-o situatie mai dificila". Vazandu-l cum isi mentine motivatia la cel mai inalt nivel chiar si la aproape 37 de ani, nu prea avem cum sa-l contrazicem...Castigator a 8 titluri de Grand Slam, Agassi a socat o parte a iubitorilor de tenis cu precizarile din "Open". Acolo, in randurile cartii autobiografice, americanul prezinta partea "intunecata" a sportului alb."Sunt un om relativ tanar (n.r. 36 de ani avea la acel moment), dar ma trezesc ca si cand as avea 96. Mintea mea pare sa nu mai fie mintea mea dupa trei decenii de sprinturi, opriri bruste, sarituri inalte si aterizari brutale. Traiesc din tenis, desi urasc tenisul, il urasc cu o patima intunecata si secreta, si totdeauna l-am urat", spune, printre altele, Agassi in "Open".