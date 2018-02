OFICIAL - Simona Halep nu va juca impotriva Canadei: "Refacerea nu e completa, e important sa fie numai jucatoare sanatoase"

Invingatoarea din aceasta intalnire va juca, in luna aprilie, barajul pentru promovarea in primul esalon valoric al Fed Cup, iar invinsa va evolua pentru mentinerea in Grupa Mondiala II.





"Buna dimineata tuturor,Dupa ce am petrecut aceasta saptamana odihnindu-ma si incercand sa ma refac dupa accidentarea de la Australian Open, din pacate refacerea nu este completa ca eu sa pot juca in acest weekend la Cupa Federatiei.Echipa e pe primul loc si e mult mai important ca in echipa sa fie 4 jucatoare sanatoase gata pentru meciuri, asa ca l-am informat pe capitanul echipei, pe Florin Segarceanu, sa ma inlocuiasca cu cineva apt 100% pentru joc.Imi pare rau pentru ca nu pot sa joc pentru Romania desi e foarte important pentru mine dar voi fi in tribune la Cluj pentru a le incuraja pe fete si a fi alaturi de echipa la acest meci important.Hai Romania!"-In urma acestei modificari, echipa Romaniei va fi compusa din urmatoarele jucatoare: Irina Camelia Begu (37 WTA - prima "racheta" a echipei), Sorana Cirstea (38 WTA), Ana Bogdan (86) si Raluca Olaru (45 WTA la dublu). Ana Bogdan va bifa prima convocare in echipa Romaniei.Carol Zhao (138 WTA), Bianca Andreescu (173 WTA), Katherine Sebov (319 WTA) si Gabriela Dabrovski (11 WTA la dublu). Capitan nejucator: Sylvain Bruneau.Romania a invins Canada cu scorul de 3-2, la Montreal, in aprilie 2015, gratie acestei victorii promovand in Grupa Mondiala. Romania mai are o victorie in fata Canadei, in 1983, la Zurich, 3-0 in primul tur al Grupei Mondiale.Romania vs Canada (Grupa Mondiala II a FedCup) va avea pe 10 si 11 februarie 2018, in "Sala Polivalenta" din Cluj-Napoca.