​Cupa Davis: Romania, victorie cu Luxemburg (4-1); Punctul decisiv, adus de Marius Copil

Bogdan Borza l-a invins, scor 6-3, 6-2, pe Christophe Tholl, in ultimul meci al intalnirii (Romania s-a impus la final cu 4-1).Marius a dominat cu autoritate o partida care a durat doar 51 de minute.In turul al doilea, Romania se va duela (pe 7 si 8 aprilie) cu invingatoarea partidei dintre Maroc si Georgia. Daca se vor impune marocanii, meciul va avea loc in Romania, iar daca va castiga Georgia va fi nevoie de o tragere la sorti pentru stabilirea tarii gazda a confruntarii.A fost meciul de debut pentru Garbiel Trifu in functia de capitan nejucator al Romaniei, acesta venind in locul lui Andrei Pavel.Anul trecut, Romania a retrogradat din Grupa I pentru prima oara dupa 1993, ca urmare a infrangerii din partida cu Israel, scor 0-5. Pentru a reveni in Grupa I, Romania mai trebuie sa treaca doua tururi.