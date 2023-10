TEAMBALL Joi, 19 Octombrie 2023, 12:41

HotNews.ro

Narcisa Lecușanu (47 de ani) este una dintre cele mai importante ex-jucătoare de handbal din România, fiind printre altele vicecampioană mondială cu echipa națională. Aceasta vorbește despre perioada sub tricolor și despre deciziile luate, dar de care îi pare rău acum

Lecusanu revine la nationala Foto: AGERPRES

„Am zis că mi-e mai bine la club, apoi am regretat că n-am venit în anii ăia. Așa am pierdut participarea la Jocurile Olimpice de la Sydney după ce i-am trântit telefonul în nas antrenorului. (...)

După am lipsit de la națională și am decis să nu mai răspund nimănui. Am schimbat numărul de telefon și n-au mai dat de mine. Nu știu dacă au vrut să mă cheme, dar nu i-am întrebat niciodată”, a povestit Narcisa Lecușanu.

