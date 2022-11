Campioana americană de baschet Brittney Griner a fost transferată într-o colonie penitenciară din centrul Rusiei pentru a ispăși o pedeapsă cu închisoarea de lungă durată pentru „trafic de droguri”, au anunțat joi avocații ei, citați de AFP.

Brittney Griner, arestata in Rusia Foto: Alexander Zemlianichenko / AP - The Associated Press / Profimedia