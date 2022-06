Golden State Warriors a cucerit al patrulea titlu în NBA din ultimele opt sezoane, joi, după ce a câștigat meciul șase al finalei contra lui Boston Celtics (scor 4-2 la general).

Starul Stephen Curry a reușit 34 de puncte, șapte recuperări și șapte pase decisive, fiind ales cel mai bun jucător al finalei NBA pentru prima oară în carieră.

Golden State a ratat ultimele două ediții ale play-off-ului, dar a revenit în forță în acest sezon și și-a adjudecat un nou titlu.

Partida cu numărul șase a finalei s-a încheiat cu scorul de 103 - 90 în favoarea lui Golden State, care a mai câștigat campionatul în NBA în 2015, 2017 și 2018.

Dacă s-ar fi impus în finală, Boston Celtics ar fi cucerit al 18-lea titlu al francizei în NBA, un record.​

The @warriors are the 2021-22 NBA Champions! #NBA75 pic.twitter.com/ckNLJTdQ1C

The @warriors put a bow on the #NBA75 season with a Game 6 win to become the 2021-22 NBA champions \uD83C\uDFC6 pic.twitter.com/72yrh7E4XX