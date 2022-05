RR Auction, casă de licitaţie din Boston, a vândut o minge de baseball semnată de Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei, cu nu mai puțin de 50.000 de dolari. O parte din venituri vor fi donate ucrainenilor care și-au părăsit țara ca urmare a invaziei rusești.

A 79-a zi de război în Ucraina - Cele mai importante evenimente sunt LiveText pe HotNews.ro.

RR Auction a declarat că oferta câştigătoare pentru mingea din meciul de baseball al Rawlings Major League a fost de trei ori mai mare decât estimarea.

Compania va dona suma de 15.000 de dolari din vânzare. Vânzătorul, Randy Kaplan, va dona o parte neprecizată din încasările sale către organizaţia globală non-profit Americares.

Mingea este semnată de Zelenski cu litere chirilice ucrainene şi latine. Aceasta este însoţită de o scrisoare semnată de Volodimir Yelchenko, reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU.

Kaplan este un cunoscut colecţionar de mingi de baseball semnate de lideri mondiali care rareori îşi scoate la licitaţie piesele preţioase.

Ofertantul câştigător a dorit să rămână anonim, dar a fost descris de RR Auction drept „un colecţionar din Vestul Mijlociu care este încântat că o parte din fonduri se duc către ajutorarea Ucrainei”.

În aceeaşi licitaţie au fost vândute documente semnate de naturalistul britanic Alfred Wallace, inventatorul Nikola Tesla sau Albert Einstein, conform News.ro.​

SOLD! Baseball signed by Volodymyr #Zelenskyy sold for 50k. RR Auction is proud to be donating more than $15,000, in addition to our consignor's generous donation to the #Ukraine relief effort, via @Americares.#Zelensky #volodymyrzelensky #auction pic.twitter.com/ZZs9mmC6KT