​Echipa națională de handbal feminin a României s-calificat la turneul final al Campionatului European din 2022, după ce s-a impus duminică, pe teren propriu, împotriva reprezentativei Austriei, scor 38-29, în ultima etapă din a doua grupa preliminară.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Neagu (12 goluri!), Pintea 4, Ostase 4, Bazaliu 4, pentru România, respectiv Frey 6, Neidhart 6, pentru Austria.

26-19 şi 31-21 cu Insulele Feroe

33-33 şi 38-29 cu Austria

28-35 şi 27-32 cu Danemarca.

1. Danemarca (197-133) 12 puncte - calificată

2. România (183-169) 7 - calificată

3. Austria (161-182) 5

4. Insulele Feroe (120-177) 0.

Turneul final al Campionatului European va fi găzduit de Slovenia, Macedonia de Nord şi Muntenegru, între 4-20 noiembrie 2022.

A piece of art this spin shot \uD83C\uDFA8\uD83D\uDCAF



Romania looking #ehfeuro2022 bound! ✨ pic.twitter.com/6E1mBQpi0L — EHF EURO (@EHFEURO) April 24, 2022

Fakes the standing shot and goes for the jump shot, @CrisNeagu8 keeps everyone guessing... \uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4✨#ehfeuro2022 pic.twitter.com/qA4yj4qoZN — EHF EURO (@EHFEURO) April 24, 2022