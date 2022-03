Meciul de baschet dintre Toronto Raptors şi Indiana Pacers din NBA a fost întrerupt, sâmbătă, după ce mai multe difuzoare fixate de tavanul sălii au luat foc, informează AFP.

Incidentul s-a petrecut în al doilea sfert al meciului de la Toronto. Mai multe difuzoare montate de tavan, la câţiva metri deasupra rândurilor de scaune aflate la cea mai mare înălţime pe Scotiabank Arena, au luat foc, declanşând alarmele de incendiu.

The Pacers-Raptors game has been suspended.



A small electrical fire broke out in a speaker that is above the lower bowl of Scotiabank Arena.



