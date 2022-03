World Rugby, forul care guvernează competițiile internaționale din rugby, a anunțat că naționalele Rusiei și Belarusului vor fi excluse din toate competițiile. România este în aceeași grupă de calificare pentru CM 2023 cu Rusia.

A șasea zi de război în Ucraina - Cele mai importante evenimente sunt LiveText pe HotNews.ro.

Comitetul executiv al federaţiei internaţionale a decis "suspendarea completă şi imediată a Rusiei şi Belarusului din toate activităţile internaţionale de rugby” şi "suspendarea completă şi imediată a Federaţiei Ruse de Rugby din statutul său de membru al World Rugby până la noi ordine”, se spune într-un comunicat de presă.

Rusia se afla încă în runda finală a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2023, care va avea loc în Franţa, dar era pe locul cinci în clasament, cu trei meciuri de jucat, doar primele două echipe calificându-se direct la turneu.

Din aceeaşi grupă face parte şi România. Meciul de calificare al ruşilor împotriva Georgiei, care trebuia să aibă loc în urmă cu două zile, a fost amânat şi, prin urmare, nu se va juca, la fel ca ultimele două întâlniri cu Olanda şi Portugalia, din luna martie.

World Rugby nu a precizat care sunt consecinţele acestei suspendări în procesul de calificare: "Decizia a fost luată în interesul valorilor de solidaritate, integritate şi respect pentru rugby", a declarat forul, care a asigurat "sprijin deplin pentru comunitatea rugbyului" din Ucraina, scrie News.ro.​

World Rugby confirms sporting sanctions for Russia and Belarus:

1. Suspension of Russia & Belarus from international & cross border rugby

2. Suspension of Russia from World Rugby membership

(Belarus is not a World Rugby member)

Effective immediately https://t.co/l3xRNgsMQa