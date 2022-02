EHF European League: Potaissa Turda și Minaur Baia Mare, victorii în turul optimilor / Înfrângere pentru CSM Focșani

Echipele Potaissa Turda și Minaur Baia Mare au obținut victorii, sâmbătă, în manşa tur din optimile de finală ale European Cup la handbal masculin. În aceeași fază a competiției, CSM Focșani a suferit o înfrângere categorică.

Meciurile retur se vor juca peste o săptămână.

În faza anterioară a European Cup, Potaissa Turda a eliminat pe KH Besa Famgas (Kosovo), Minaur Baia Mare a trecut de Partizan Belgrad (Serbia), iar CSM Focşani de Haukar (Islanda).

Potaissa Turda vs Alingsas HK (Suedia) 31-30Minaur Baia Mare vs PAOK Salonic (Grecia) 32-21Naerbo IL (Norvegia) vs CSM Focșani 39-26.La handbal feminin, Măgura Cisnădie a fost surclasată de formația norvegiană Storhamar, scor 35-18, în grupa C din cadrul competiției EHF European League.