Cupa CEV: Arcada Galați, înfrângere la limită pe terenul unei echipe puternice din Polonia

Manşa retur va avea loc în 8 februarie, pe terenul campioanei României.





Câştigătoarea din dubla manşă se va califica în semifinalele Cupei CEV.





În fazele anterioare, Arcada Galaţi a eliminat, în optimile de finală, pe United Volleys Frankfurt (3-0 şi 3-2), respectiv pe Chaumont (3-0 şi 2-3), în 16-imi.



Potrivit paginii de Facebook a celor de la Arcada Galați, PGE Skra Bełchatów are în palmares 9 titluri de campioană a Poloniei, a câștigat de 7 ori Cupa Poloniei, iar de patru ori a triumfat în Supercupă. Skra a susținut o finală de Liga Campionilor, are 3 participări în Final Four și a obținut un loc 2 la FIVB Club World Championship.

Scorul pe seturi a fost 25-21, 26-24, 19-25, 21-25, 15-13.