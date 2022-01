VIDEO Suedia, campioană europeană la handbal masculin - Finala cu Spania, decisă de o aruncare de la 7 metri

Suedia și-a trecut astfel în palmares al patrulea titlu european (1994, 1998, 2000, 2002 și 2022). Scandivanii au câștigat argintul în 2018.

De cealaltă parte, Spania rămâne cu două titluri europene (2018 și 2020). Ibericii au cucerit argintul pentru a cincea oară (1996, 1998, 2006, 2016 și 2022) și mai au în palmares două medalii de bronz (2000 și 2014).

