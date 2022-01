CE Handbal (m): Spania, în finală după ce a învins surprinzător campioana mondială en-titre

Statistica partidei dintre Spania și Danemarca:

Scorul pe reprize: 13-14 / 16-11

Șuturi: 48 - 44

Pase: 6719 - 622

Distanță alergată: 29.41 km - 29.54 km

Eliminări de 2 minute: 4-3

Aruncări de la 7 metri transformate: 2/3 - 4/4

\uD83C\uDF89 Yet another @PerezdVargas save meant @RFEBalonmano \uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8 could start celebrating before the buzzer - they are once again EHF EURO finalists!#ehfeuro2022 pic.twitter.com/3fl1bqSzgV