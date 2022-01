CE Handbal (m): Franța, în semifinale după o revenire incredibilă în fața Danemarcei (Rezultatele zilei)

Vineri, 28 ianuarie

Danemarca este campioana mondială en-titre, Spania deţine titlul european, iar Franţa este campioana olimpică.





Tot vineri se va juca meciul pentru clasarea finală pe locurile 5-6, între Islanda şi Norvegia.

Toate partidele din fazele finale ale Campionatului European sunt programate la Budapesta.

România a ratat încă o calificare la un turneul final, iar ultima sa participare a fost în 1996. La ediţia din 2022, singurii reprezentanţi ai României au fost arbitrii Bogdan Stark şi Romeo Ştefan.

Danezii au condus de mai multe ori la 5 goluri diferență (ultima oară cu 27-22), dar francezii au revenit incredibil în finalul partidei și s-au impus cu 30-29.În cazul unei înfrângeri, naționala Franței s-ar fi aflat la egalitate de puncte cu Islanda (care s-a impus categoric în meciul direct) și ar fi terminat grupa pe locul 3.Muntenegru vs Islanda 24-34Olanda vs Croația 28-28Danemarca vs Franța 29-30.1. Franța (148-131 golaveraj) 8 puncte2. Danemarca (149-123) 83. Islanda (138-124) 64. Croația (124-136) 35. Olanda (137-156) 36. Muntenegru (134-160) 2.19:00 Franţa vs Suedia21:30 Spania vs Danemarca,*Finalele pentru medalii se vor juca duminică