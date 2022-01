Kareem Abdul-Jabbar, atac la adresa unei alte legende NBA care susține că peste 100 de atleți au murit după ce s-au vaccinat anti-Covid

Într-un interviu acordat CNN, legenda lui Los Angeles Lakers a declarat că ceea ce a spus Stockton nu se bazează pe fapte reale."Cred că astfel de afirmații îi fac pe atleți să arate ca niște glume proaste pentru a nu lua în considerare o pandemie prin care cu toții am trecut. Cele mai bune metode de combatere a pandemiei sunt vaccinul și testarea.Astfel putem diminua problema și nu înțeleg de ce alții nu sunt de acord. Nu are sens, asta încerc să transmit. Reacția lui John este extremă și nu se bazează pe fapte reale. Dacă el ar verifica ce spune, și-ar da seama că vaccinul salvează vieți. Prin vaccinare, putem opri decesele cauzate de Covid-19. Nu vom stopa virusul peste noapte, dar putem să reducem impactul", a declaratJohn Stockton a avut recent biletele suspendate pentru meciurile Universității Gonzaga după ce a refuzat să poarte mască în arenă. În plus, fostul baschetbalist al lui Utah Jazz a declarat că peste 100 de atleți au decedat după ce s-au vaccinat împotriva coronavirusului, scrie Marca.com