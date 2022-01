CE Handbal (m): Danemarca s-a calificat în semifinale / Franța profită de înfrângerea Islandei (Rezultatele zilei)

Rezultatele înregistrate luni în Grupa Principală 1:



Islanda vs Croația 22-23

Danemarca vs Olanda 35-23

Muntenegru vs Franța 27-36.





Clasament:

1. Danemarca (120-93 golaveraj) 8 puncte

2. Franța (118-102) 6

3. Islanda (104-100) 4

4. Croația (96-108) 2

5. Muntenegru (110-126) 2

6. Olanda (109-128) 2.

*Dacă echipele termină la egalitate de puncte, departajarea se face în funcție de rezultatele din meciurile directe.

Primele două clasate în Grupele Principale se califică în semifinale (28 ianuarie), în timp ce finalele au loc pe 30 ianuarie la Budapesta.

România a ratat prezența la turneul final, ultima participare a tricolorilor fiind în 1996.

REVIEW: Find how @dhf_haandbold \uD83C\uDDE9\uD83C\uDDF0 secured their place in the #ehfeuro2022 semi-finals tonight with their victory against @Handbalheren \uD83C\uDDF3\uD83C\uDDF1

\uD83D\uDC47https://t.co/O4LvLUEGVC