VIDEO CE Handbal (m): Surpriză uriașă în Grupele Principale: Franța, înfrângere umilitoare în fața Islandei (Rezultatele zilei)

Islanda a furnizat marea surpriză a zilei la handbal masculin: a învins categoric reprezentativa Franței în Grupa Principală I din cadrul Campionatului European. Tot sâmbătă, Olanda a câștigat meciul cu Muntenegru, în timp ce Danemarca s-a impus în fața Croației.





Rezultatele înregistrate sâmbătă în Grupa Principală I:





Muntenegru vs Olanda 30-34

Franța vs Islanda 21-29

Danemarca vs Croația 27-25.





Clasament:



1. Danemarca (85-70 golaveraj) 6 puncte





*Dacă echipele termină la egalitate de puncte, departajarea se face în funcție de rezultatele din meciurile directe.





Primele două clasate în Grupele Principale se califică în semifinale (28 ianuarie), în timp ce finalele au loc pe 30 ianuarie la Budapesta.





România a ratat prezența la turneul final, ultima participare a tricolorilor fiind în 1996.

Aceasta este cea mai drastică înfrângere suferită de Franța la un turneu final al Campionatului European.2. Franța (82-75) 43. Islanda (82-77) 44. Olanda (86-93) 25. Muntenegru (83-90) 26. Croația (73-86) 0.