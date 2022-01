CE Handbal (m): Olanda, victorie surprinzătoare în fața Ungariei - Rezultatele înregistrate joi

România a ratat prezența la turneul final, ultima participare a tricolorilor fiind în 1996.

Danemarca vs Muntenegru 30-21Slovenia vs Macedonia de Nord 27-25Olanda vs Ungaria 31-28Serbia vs Ucraina 31-23Franța vs Croația 27-22Spania vs Cehia 28-26Suedia vs Bosnia-Herțegovina 30-18Rusia vs Lituania 29-27Norvegia vs Slovacia 35-25.Primele două clasate din fiecare grupă avansează în cele două grupe principale. Primele două clasate în grupele principale se califică în semifinale (28 ianuarie), în timp ce finalele au loc pe 30 ianuarie la Budapesta.