CE Handbal (m): Jucătorii francezi, şocaţi de condiţiile sanitare foarte relaxate găsite în Ungaria - Ce a spus Nikola Karabatic

"Am rămas uluiţi, ca să nu spunem şocaţi de condiţiile în care se prezintă competiţia. Am urmat protocoale stricte pentru a nu face Covid şi ajungem aici, la hotel, printre clienţii care nu poartă mască. Mâncăm în aceleaşi locuri cu alţi clienţi. Ne impunem o mulţime de restricţii pentru a ne proteja şi aici condiţiile sunt cel puţin uimitoare", a spus vedeta Nikola Karabatic.





Aceeaşi impresie a avut-o şi un coechipier de-ai lui Karabatic.





"E sigur diferit faţă de ultimele noastre două competiţii (n.r. - din Egipt şi Tokyo), unde am fost în condiţii foarte sigure. Aici, când am ajuns şi am văzut oameni mergând în costume de baie la piscina hotelului, fără măşti sau altceva, a fost un şoc. Nivelul protocolului sanitar este cel puţin diferit. Ne străduim din greu să nu fim testaţi pozitiv şi ni s-a părut o situaţie ciudată. Şi fără să vreau să fac polemică, nu sunt sigur că este foarte respectuos pentru jucătorii şi staff-ul care au transpirat sânge şi apă să ajungă în condiţii bune", a afirmat extrema Vincent Gerard.





În ceea ce priveşte staff-ul, selecţionerul Guillaume Gille s-a arătat foarte enervat de situaţie, dar speră că aceasta va fi schimbată rapid: "Este un decalaj mare între protocolul foarte strict al EHF, care necesita cea mai mare vigilenţă, şi sosirea într-o ţară care tratează Covid într-un mod foarte diferit. Iar EHF, evident, nu a considerat de cuviinţă să impună aceleaşi standarde peste tot. Avem impresia că toată munca dinainte este puţin prejudiciată de organizarea la faţa locului. Sper că opinia noastră către organizatori va face posibilă reglementarea rapidă a acestui lucru, deoarece un decalaj atât de mare nu este acceptabil.”





Contextul sanitar din Ungaria nu l-a impresionat însă pe Kentin Mahe, care joacă la Veszprem.





"Cunoscând Ungaria, nu sunt surprins. Ştim că guvernul ungar ia decizii mai târziu decât unii dintre vecinii săi. De ce ? Nu ştiu, nu sunt politician. Dar este ceva care nu mă surprinde, să fiu sincer", a spus portarul.





Campionatul European de handbal se dispută în Ungaria şi Slovacia, între 13 şi 30 ianuarie, scrie News.ro.

În timp ce Franţa trece de la restricţie la restricţie în încercarea de a limita răspândirea variantei Omicron, Ungaria pare departe de aceste consideraţii. Astfel, după ce au fost nevoiţi să respecte protocoale foarte stricte în cadrul Casei Handbalului de la Creteil, "albaştrii" nu s-au aşteptat la un un bun venit atât de... relaxat, la hotelul lor din Szeged, oraş în care vor juca, joi, primul meci, împotriva Croaţiei.