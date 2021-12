Steve Kerr, noul selecționer al echipei de baschet masculin a SUA

Steve Kerr, antrenorul echipei Golden State Warriors, a devenit selecţionerul Team USA, în locul lui Gregg Popovich, informează lequipe.fr.

Contractul lui Kerr, care a câştigat de trei ori trofeul în NBA, în 2015, 2017 şi 2018, este valabil până în 2024, când sunt programate Jocurile Olimpice de la Paris.

Tehnicianul de 56 de ani a fost secundul lui Popovich la ultima ediţie a JO, cea de la Tokyo, din acest an, la care reprezentativa americană a câştigat medalia de aur.

Kerr, de cinci ori campion NBA ca jucător, va fi ajutat în mandatul său de antrenorul de la Miami Heat, Erik Spolestra, de cel al formaţiei Phoenix Suns, Monty Williams, şi de cel al echipei universitare Gonzaga, Mark Few.

Principalele obiective ale noii echipe tehnice sunt titlul mondial la competiţia din 2023, din Indonezia, Filipine şi Japonia şi, bineînţeles, păstrarea titlului olimpic, la Paris, scrie News.ro.

În vârstă de 72 de ani, Popovich are cinci titluri în campionatul nord-american de baschet cu San Antonio Spurs, a câştigat Jocurile Olimpice de la Tokyo, şi a fost asistent în 2004, când SUA au cucerit medalia de bronz. "Coach Pop" este antrenorul cu cea mai lungă perioadă pe banca unei echipe din sportul american, fiind la Spurs din 1996.

Officially official.@SteveKerr has been named the next head coach of the USA men's basketball national team \uD83C\uDDFA\uD83C\uDDF8 pic.twitter.com/f9hThf82yW