CM Handbal (f): Danemarca a cucerit bronzul (35-28 vs Spania)

Reprezentativa Danemarcei a cucerit medaliile de bronz la Campionatul Mondial de handbal feminin din Spania, după ce a învins selecționata ţării gazdă, scor 35-28, duminică, la Granollers, în finala mică a competiţiei.

Danemarca a reuşit să câştige prima sa medalie internaţională de la bronzul cucerit la Mondialul din 2013.

Echipa daneză, antrenată de Jesper Jensen, a fost învinsă dramatic în semifinale de Franţa, campioana olimpică en titre, cu 23-22, dar au reuşit să îşi adjudece bronzul, după ce anul trecut au ratat podiumul la EURO 2020, pierzând finala mică în faţa Croaţiei, chiar pe teren propriu, la Herning.

\uD83C\uDDE9\uD83C\uDDF0\uD83E\uDD49\uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8 Denmark are the bronze medallists \uD83D\uDD25 The eight-year wait for a medal is now over for the side, as they cap their #Spain2021 campaign off with a clear win versus hosts Spain \uD83D\uDCAF #sheloveshandball pic.twitter.com/YppMpwTMtO