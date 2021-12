CM Handbal (f): Franța, în semifinale după ce a trecut de Suedia

Reprezentativa Franței, campioana olimpică en-titre, s-a calificat, miercuri, în semifinalele Campionatului Mondial de handbal feminin din Spania, după ce a trecut de naționala Suediei, scor 31-26.

Pentru un loc în marea finală, Franța se va lupta cu Danemarca.

Rezultatele înregistrate în sferturile de finală:

Danemarca vs Brazilia 30-25

Spania vs Germania 26-21

Norvegia vs Rusia 34-28

Franța vs Suedia 31-26.

\uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7\uD83C\uDD9A\uD83C\uDDF8\uD83C\uDDEA Their 13th place at #Japan2019 is long forgotten as Olympic Champions France prevailed over Sweden and book the last semi-final ticket at #Spain2021 \uD83D\uDD25 #sheloveshandball pic.twitter.com/12r8iJr053