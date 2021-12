CM Handbal (f): Danemarca, prima semifinalistă - A trecut de Brazilia

Danemarca s-a calificat, marți, în semifinalele Campionatului Mondial de handbal feminin din Spania, după ce a trecut de reprezentativa Braziliei, scor 30-25.

CM de handbal feminin, sferturile de finală:

Danemarca vs Brazilia 30-25

Germania vs Spania / marți, ora 21:30

Franța vs Suedia / miercuri, ora 18:30

Norvegia vs Rusia / miercuri, ora 21:30.

