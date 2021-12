Alexandru Dedu, președintele FRH, după locul 13 ocupat de România la CM Handbal: "Sunt mulțumit"

Echipa națională de handbal feminin a României a încheiat pe locul 13 Campionatul Mondial din 2021. La finalul participării la turneul organizat de Spania, Alexandru Dedu, președintele FRH, se declară mulțumit și spune că nu are ce să le reproșeze fetelor.





România a încheiat turneul final mondial cu trei victorii, dar toate obținute în fața unor reprezentative care nu înseamnă nimic în handbal: Iran, Kazahstan și Puerto Rico.







Lucrurile s-au schimbat atunci când tricolorele au dat peste naționale cu nume: înfrângeri pe linie.







Rezultatele înregistrate de România la CM de handbal feminin: Grupa Preliminară C: 39-11 cu Iran 38-17 cu Kazahstan 22-33 cu Norvegia

Grupa Principală II: 30-31 cu Olanda 43-20 cu Puerto Rico 30-34 cu Suedia.





Prestația fetelor antrenate de Adrian Vasile a fost însă lăudată de Alexandru Dedu, președintele Federației Române de Handbal.







"Sunt prestații corecte, reale, mi-a plăcut dăruirea fetelor, nu am ce să reproșez echipei și staff-ului. Am văzut o echipă. Am văzut dăruire și am apreciat modul în care s-au luptat" - Alexandru Dedu, președinte al Federației Române de Handbal, conform unui comunicat Sports Net.





Conform conducătorului handbalului românesc, marele obiectiv va fi calificarea la Jocurile Olimpice din 2024, de la Paris.







"Este un început de drum cu un grup bun, corect, așteptăm reîntoarcerea Cristinei Neagu pentru a pava drumul către Jocurile Olimpice de la Paris.







Trebuie să fim conștienți și să ne dăm seama că suntem la un început de drum și nu ai cum să ceri să fii campion mondial. Mi-aș fi dorit să fi fost în primele zece, dar în momentul acesta este ok. Am câștigat o echipă cu mentalitate corectă.







Fetele au demonstrat caracter (n.r. la meciul cu Olanda), faptul că nu am reușit să luăm nici un punct din acel joc, a fost o întâmplare. Am ratat două mingi, le-au intrat lor și asta a fost istoria, puteam câștiga acel meci și altul ar fi fost deznodământul.