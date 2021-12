CM Handbal (f): Danemarca și Spania, victorii în ultimele meciuri din Grupele Principale III și IV (Rezultate)

Se vor juca în sferturile de finală:





Danemarca vs Brazilia

Rezultatele înregistrate duminică:

Grupa Principală III:

Coreea de Sud vs Ungaria 28-35

Danemarca vs Germania 32-16





Clasament:





1. Danemarca (159-90 golaveraj) 10 puncte

2. Germania (138-123) 8

3. Coreea de Sud (148-156) 4

5. Cehia (114-145) 2

6. Congo (102-153) 0.





Grupa Principală IV:

Argentina vs Japonia 27-31

Spania vs Brazilia 27-24





Clasament:





1. Spania (142-105) 10

2. Brazilia (145-127) 8

3. Japonia (142-140) 6

4. Croația (125-134) 2

6. Argentina (112-141) 2.

Sferturile de finală vor avea loc în 14-15 decembrie, iar câştigătoarele vor evolua în semifinale, în 17 decembrie. Finalele pentru medalii sunt programate în 19 decembrie.

La ultima ediţie a CM (din 2019), tricolorele s-au clasat pe locul 12.





România are în palmaresul participărilor la CM patru medalii: aur (1962), argint (1973 şi 2005) şi bronz (2015).





România a bifat a 25-a prezență la turneul final mondial, fiind în continuare singura națională care a participat la toate edițiile.





Turneul final este găzduit în 4 orașe: Granollers (Palau d'Esports de Granollers - 5685 locuri), Lliria (Poliesportiu Pla de L'Arc - 4200 locuri), Castello (Pabellón Ciutat de Castelló - 5263 locuri) și Torrevieja (Palacio de los Deportes de Torrevieja - 4500 locuri).

