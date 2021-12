Ce au spus selecționerul Adrian Vasile și Crina Pintea după înfrângerea la limită cu Olanda

CM Handbal feminin

Chiar dacă a pierdut la limită (31-30), selecționerul Adrian Vasile s-a declarat mulțumit de evoluția naționalei României în meciul cu Olanda, în Grupa Principală II a Campionatului Mondial de handbal feminin din Spania. De asemenea, Crina Pintea a afirmat că este mândră de prestația tricolorelor în fața campioanei mondiale.

Adrian Vasile: Meritat era să rămânem cu un punct după acest meci

"Am două sentimente total opuse: unul este de frustrare şi al doilea este de mândrie. Sunt foarte mândru de cum am rezistat în acest meci, cum nu am lăsat campioana mondială să nu-şi ia un avantaj şi să revenim pe final de meci. E un lucru foarte bun al acestei echipe.

Sentimentul de frustrare vine pentru că simţi că meritat era să rămânem cu un punct după acest meci, dar e acel gol diferenţă şi care poate face diferenţa în sport.

Ne dorim tot timpul să vedem cum o echipă luptă până la capăt şi se stoarce de energie în teren şi cred că fetele au făcut tot ce pot. Cred că acum sunt epuizate şi fizic şi emoţional, te loveşte un astfel de meci.

E tot la noi să vedem şi imaginea de ansamblu: producem un handbal foarte bun, avem calitate, ţinem campioana mondială într-un stres. Aşa că, de-asta trebuie să fim mândri, dar nu e ceva mulţumitor că am pierdut la un gol" - Adrian Vasile.

Crina Pintea: Anii trecuţi cedam când eram conduse

"Am pierdut, dar sentimentul este că am câştigat. Mă bucur extrem de mult că am făcut lucruri bune, că echipa nu a cedat, chiar şi când eram conduse, faţă de anii trecuţi când cedam în astfel de situaţii.

Sunt extrem de mândră de fete că au luptat şi am rămas lucide în meci. Am pierdut cu un gol, uneori câştigi, alteori pierzi cu un gol.

Construim zilnic încrederea în noi, relaţii de joc, să ne conectăm, să creăm relaţii cât mai apropiate de joc şi probabil se vede. De-acum nu mai avem ce să întoarce decât viitorul. În favoarea noastră" - Crina Pintea.





Naţionala de handbal feminin a României a fost învinsă joi, la Castello, de campioana mondială Olanda, scor 31-30, în primul meci din Grupa Principală II, la Campionatul Mondial din Spania.



Crina Pintea a fost desemnată jucătoarea meciului.





Principalele marcatoare tricolore au fost Pintea, Laslo 6 goluri, Ostase și Rotaru 4.

Grupa Principală II, clasament:





2. Norvegia (79-40) 4

3. Suedia (79-41) 3

4. România (90-81) 2

5. Kazakhstan (35-84) 0.

6. Puerto Rico (25-103) 0.









11 decembrie: România vs Puerto Rico / ora 16:30 - Castello

13 decembrie: România vs Suedia / 19:00 - Castello

De știut:

Primele două clasate din Grupele Principale se vor califica în sferturile de finală, care vor avea loc în 14-15 decembrie, iar câştigătoarele vor evolua în semifinale, în 17 decembrie.





La ultima ediţie a CM (din 2019), tricolorele s-au clasat pe locul 12.

România are în palmaresul participărilor la CM patru medalii: aur (1962), argint (1973 şi 2005) şi bronz (2015).

România a bifat a 25-a prezență la turneul final mondial, fiind în continuare singura națională care a participat la toate edițiile.

Turneul final este găzduit în 4 orașe: Granollers (Palau d'Esports de Granollers - 5685 locuri), Lliria (Poliesportiu Pla de L'Arc - 4200 locuri), Castello (Pabellón Ciutat de Castelló - 5263 locuri) și Torrevieja (Palacio de los Deportes de Torrevieja - 4500 locuri).

1. Olanda (117-76 golaveraj) 5 puncte