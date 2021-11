Inițiativă unică în sportul românesc - Echipa finanțată din bani publici care prezintă lista completă a salariilor

CSM Baschet Petrolul Ploiești a prezentat pe siteul oficial lista completă a salariilor existente la clubul masculin. Este o inițiativă unică în România pentru o formație finanțată din bani publici.





Oficialii grupării ploieștene vorbesc despre un execițiu de transparență menit să arate comunității și implicit fanilor toate detaliile financiare care țin de activitatea echipei în acest sezon.







"Pentru că nu avem nimic de ascuns şi mulţumindu-le jucătorilor şi membrilor staff-ului tehnic pentru înţelegerea situaţiei, facem un demers inedit pentru sportul românesc şi vă prezentăm cheltuielile singurei echipe de seniori care reprezintă, în acest moment, Ploieştiul în prima ligă.





CSM Baschet Petrolul Ploieşti ocupă, după 9 etape, locul al 8-lea în clasamentul Ligii Naţionale de Baschet Masculin, cu un bilanţ de 4 victorii şi 5 înfrângeri.







Secția de baschet a Clubului Sportiv Municipal Ploiești a promovat în anul 2021 în Liga Națională, cu un buget total de 50.000 de euro.







În acest an, bugetul agreat pentru sezonul 2021-2022 este de 420.000 de euro, unul dintre cele mai mici din Liga Națională de Baschet Masculin ", se precizează, printre altele, pe siteul oficial al formației CSM Ploiești.









Salariile sportivilor şi ale componenţilor staff-ului tehnic al secţiei de baschet a CSM Ploieşti sunt următoarele:



Jucători:



Earl Watson – 23781 lei NET – 27318 lei BRUT

Andrej Magdevski – 20538 lei NET – 23714 LEI BRUT

Matija Milin – 14352 let NET- 16841 LEI BRUT

Deion Hammond – 11121 lei NET -13251 LEI BRUT

Johanthan Jordan – 10693 let NET de la 10.11.2021 – 12776 LEI BRUT

Mihailo Sekulovic – 18806 lei NET de la 05.11.2021 – 21.790 lei BRUT

Octavian Popa Calota- 12075 lei NET – 14311 lei BRUT

Vlad Negoitescu 13365 lei NET – 15.745 lei BRUT

Bogdan Popa –10482 lei NET -12541 let BRUT – component al lotului national de seniori al României

Christian Chitu – 10482 lei NET- 12541 lei BRUT – component al lotului largit de seniori al României

George Angelian – FĂRĂ CONTRACT – component lot national al Romaniei U16

Dinu Codrut – FĂRĂ CONTRACT – component lot national al Romaniei U16

Robert Patraru – FĂRĂ CONTRACT

Luca Dănescu – FĂRĂ CONTRACT

Mihai Comănescu – FĂRĂ CONTRACT

Odysseas Iancu – FĂRĂ CONTRACT





Jucători cărora li s-au reziliat contractele:



Ene Andrei – 5999 lei NET – 7.560 lei BRUT (pana la 03.10.2021) –

Reziliere amiabilă, deoarece programul de antrenamente era prea solicitant (făcea naveta din București)



Kwame Vaughn – 25430 lei net – pana la 31.10.2021- 29150 lei BRUT (Reziliere amiabila, nu era vaccinat si a refuzat sa se vaccineze)





Staff tehnic:



Mihai Popa – antrenor principal – 13857 let NET – 16291 BRUT

Ivan Ionel – antrenor coordonator – 8400 let NET -10228 lei BRUT

Munteanu Robert – preparator fizic – 2500 lei NET – 2778 lei BRUT

Negoiţă Dennis – masor – 2500 lei NET – 3672 BRUT" - anunță CSM Ploiești.