Gheorghe Tadici, prima reacție după ce și-a bruscat o elevă de la HC Zalău: "Poate că nici nu mai am voie să clipesc"

Criticat după ce și-a îmbrâncit o jucătoare în timpul meciului HC Zalău - SCM Râmnicu Vâlcea, Gheorghe Tadici se apără și susține că nu a făcut nimic greșit. Mai mult, fostul selecționer al naționalei de handbal feminin a României a afirmat că și Alexandra Vrabie este de aceeași părere.





La scorul de 9-9 în timpul meciului cu CSM Râmnicu Vâlcea (scor final 21-20), antrenorul în vârstă de 69 de ani a apucat-o de braț pe Alexandra Vrabie (tocmai primise o eliminare de 2 minute), a ceartat-o și a îmbrâncit-o spre banca de rezerve.





Ce se dorește, de fapt? Vrem antrenori-roboți, care n-au voie să le zică nimic jucătoarelor? La faza respectivă, eu am oprit-o pe Alexandra și am întrebat-o <noi ce am antrenat în ultimele zece zile? Unde arunci?>. Ea mi-a răspuns după care i-am zis <treci pe bancă!>





Gheorghe Tadici, potrivit Pe imagini s-a văzut că aș fi împins-o, dar ea, de fapt, trecea prin fața mea și eu voiam să mă întorc la joc. Că eram încruntat? Păi era gălăgie în sală și eram concentrat. N-aveam nimic cu Alexandra. Dar noi ce vrem, de fapt? Poate că nici nu mai am voie să clipesc. Eu cred că tot acest scandal are legătură cu altceva" -, potrivit Adevărul

Eu ţin la aceste fete și lor le e bine cu mine

"Sunt un antrenor exigent. Eu le cer seriozitate la antrenament şi la ora jocului. Atât. Şi pentru că cer mereu exigenţă şi disciplină, oamenii mă consideră un antrenor dur. Dar, în realitate, eu ţin la aceste fete. Şi lor le e bine cu mine!

Au majoritatea viaţa asigurată 10, 12, 15 ani prin handbal. Orice jucătoare a plecat de la mine, a plecat pe un contract de patru, cinci ori mai mare. De ce prind ele aceste contracte mai bune? Pentru că progresează, cât sunt la Zalău. Şi, repet, eu ţin la ele, la binele lor.

Îţi dau şi un exemplu concret. Alexandra Dindiligan, extrema stângă, care joacă acum la CSM Bucureşti. Ei bine, ea câştiga puţin peste 1.400 de euro pe lună la mine. Şi s-a dus pe un contract de cinci ori mai mare la CSM! Nici n-am stat pe gânduri, când a venit oferta pentru ea.

Pentru că prin mine a venit oferta, n-au luat legătura cu ea direct. Imediat, am chemat-o şi i-am zis: <Uite, asta e oferta, ai o oportunitate să ajungi la alt nivel salarial şi sportiv, să joci în Liga Campionilor. Ce zici?>. Şi ea, încurcată, m-a luat cu <Domn profesor>. Şi i-am zis, clar: <Eu zic să te duci pentru că eşti o fată ambiţioasă. Şi pentru Liga Campionilor mai ai loc de crescut>.

I-am dat drumul imediat! Chiar dacă, cu ea în echipă, probabil că acum aveam cel puţin două puncte în plus în clasament. Pentru că, după plecarea lui Dindiligan, a trebuit să fac o improvizaţie, care nu e la nivelul ei, deocamdată. Dar m-am gândit, în primul rând, la binele fetei.

Şi acum, la vară, o să dau drumul la trei jucătoare, pentru că eu consider că merită să ajungă la condiţii mai bune, să facă un pas înainte în carieră. Şi nu vreau să mă laud, dar, în ultimii 30 şi ceva de ani, nu există antrenor în România care să fi avut rezultatele mele! Şi pe plan intern şi pe plan internaţional! Doar că am un <defect>: nu stau <capră>, aşa cum vor unii" - Gheorghe Tadici.