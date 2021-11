NBA: LeBron James, suspendat după ce și-a umplut de sânge un adversar

​LeBron James, vedeta celor de la Los Angeles Lakers, a fost suspendat după ce l-a lovit în figură pe Isaiah Stewart de la Detroit Pistons, într-un meci din NBA care a avut loc duminică.



Conform BBC, LeBron a primit o suspendare de o etapă.



Este prima suspendare primită de cel mai bun jucător din NBA, în cariera lui de 19 sezoane în baschetul profesionist.

Victima lui, Isaiah Stewart, care a avut nevoie de opt puncte de sutură la arcadă, a primit o suspendare de două jocuri, pentru scandalul pe care l-a provocat ulterior.

NBA a precizat că Stewart a fost suspendat pentru "escaladarea" incidentului şi pentru că l-a urmărit "în mod repetat şi agresiv" pe James, relatează News.ro.



LeBron James a primit suspendarea pentru că l-a "lovit cu nesăbuire pe Stewart în faţă" şi a "iniţiat" altercaţia.

Pentru gestul său, LeBron James a fost eliminat la meciul de duminică, la fel Stewart, pentru scandalul pe care l-a provocat. Implicat şi el în altercaţia produsă de Stewart, Russell Westbrook (Lakers) a primit un fault tehnic.



Aceasta este a doua eliminare suferită de LeBron James în NBA. Prima lui eliminare a avut loc în noiembrie 2017, când James era la Cleveland Cavaliers, pentru proteste la adresa arbitrilor, la meciul cu Miami Heat.





James îşi va executa suspendarea, marţi, când LA Lakers va juca în deplasare cu New York Knicks.



The Lakers and Pistons had to be separated multiple times after this play between LeBron and Isaiah Stewart. pic.twitter.com/im0o7fXeoI