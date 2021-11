VIDEO LeBron James, eliminat după ce l-a umplut de sânge pe un adversar - Isaiah Stewart, oprit cu greu să-și facă singur dreptate

Într-un duel pentru minge între James şi Stewart, primul menționat l-a lovit pe jucătorul gazdelor în zona ochiului.



Cu sângele curgându-i pe faţă, Stewart a încercat să-şi facă singur dreptate.



El i-a alergat pe jucătorii oaspeţi pe tot terenul fiind cu greu împiedicat de coechipierii lui, de staff-ul echipei şi de agenţii de ordine să provoace o bătaie generală.

Lakers s-a impus până la urmă cu 121-116. Conform Marca.com, LeBron riscă o suspendare de până la trei meciuri.

The Lakers and Pistons had to be separated multiple times after this play between LeBron and Isaiah Stewart. pic.twitter.com/im0o7fXeoI