Cristina Neagu: "O să fie ciudat să nu fiu la Mondial" - Ce a spus despre retragerea din handbal

Cristina Neagu a declarat, vineri, că va fi ciudat să nu fie prezentă alături de echipa naţională a României la Campionatul Mondial din Spania (1-20 decembrie), deoarece nu a lipsit de la niciun turneu final din ultimii 10 ani. Sportiva noastră (în vârstă de 33 de ani) a vorbit inclusiv despre retragerea din handbal.

La sfârşitul lunii aprilie, Neagu s-a retras temporar de la prima reprezentativă, ea anunţând că va reveni în lotul României în 2022.

"O să fie puţin ciudat să nu fiu acolo, de 10 ani nu am mai lipsit de la niciun turneu final cu echipa naţională, însă nu o să stau în canapea pentru că şi noi o să începem antrenamentele la echipa de club. Aşa că mă voi pregăti în continuare, doar că nu voi avea parte de acel stres, de acea presiune de la aceste meciuri de la Campionatul Mondial. Le ţin pumnii fetelor şi îmi doresc să facă o figură frumoasă acolo.

S-ar putea la un moment dat, când vor începe meciurile la Mondial, să simt dorinţa aia de a fi acolo, însă m-am gândit de mult timp la ce o să fac în această perioadă, la faptul că nu voi merge la Campionatul Mondial, aşa că mi-am setat cumva mintea că nu voi fi acolo. Sper ca fetele să câştige cât mai multe meciuri, iar eu o să îmi iau această perioadă de odihnă bine meritată.

Această pauză mă va ajuta cu siguranţă, pentru că am avut o vară complicată cu o operaţie la genunchi, apoi au apărut problemele acelea musculare, am fost şi bolnavă, nu am avut continuitate, după care au venit meciurile din trei în trei zile. A fost un program infernal. Eu am încercat să fac tot ce am putut ca de fiecare dată, în unele meciuri mi-a ieşit mai bine, în altele mai puţin. Dar eu cât sunt pe teren încerc să dau sută la sută, chiar dacă uneori nu iese aşa cum îmi doresc" -, citată de Agerpres