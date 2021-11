World Rugby, dată în judecată de Carl Hayman - Fostul jucător al All Blacks suferă de demență

Carl Hayman se adăugă pe lista lungă a foştilor jucători de rugby care suferă de demenţă, informează lequipe.fr. Fost pilier al naţionalei Noii Zeelande, Hayman a mărturisit pentru site-ul The Spinoff despre afecţiunea care îşi face loc din ce în ce mai mult în rugbiul profesionist.

La fel ca englezul Steve Thompson şi galezul Alix Popham, fostul jucător All Black suferă probabil şi de encefalopatie traumatică cronică (CTE), care poate fi diagnosticată doar după deces.





Hayman, în vârstă de 41 de ani, a declarat că se va alătura colectivului de jucători afectaţi de grava maladie care a atacat World Rugby în instanţă. Aceştia dau vina pe forul de conducere al rugby-ului mondial pentru gestionarea proastă a comoţiilor suferite în timpul carierei lor. Jucătorii în cauză indică faptul că pot demonstra că World Rugby a fost conştientă de pericolul unor comoţii cerebrale de la început, dar nu a luat măsurile necesare, informează News.ro.

Carl Hayman: "Nu-mi aminteam al doilea nume al fiului meu"

Fostul rugbist, care a avut probleme cu alcoolismul şi a fost condamnat pentru violenţă conjugală, a povestit consecinţele comoţiilor suferite în timpul carierei sale.

"Am petrecut câţiva ani crezând că înnebunesc. La un moment dat, chiar am crezut cu adevărat. Au fost dureri de cap permanente şi toate aceste lucruri care se întâmplau şi pe care nu le-am putut înţelege.

Au fost dureri de cap la început, în 2016. Apoi am început să am probleme importante de memorie. De exemplu, încercam să obţin un paşaport pentru fiul meu şi nu-mi aminteam al doilea nume al lui. După 25 de secunde a trebuit să-i spun <îmi pare rău, am uitat> persoanei de la telefon care încerca să facă paşaportul.

Am început să beau mai mult. Nu ştiam ce am şi consumul de alcool mi-a permis să mă eliberez pentru un timp. Am fost implicat într-un accident fizic cu soţia mea, nu vreau să minimizez răul pe care l-am făcut şi nici nu vreau scuze, dar nu sunt cine se crede că sunt", a spus Hayman.





După 451 de meciuri la nivel profesionist şi o carieră de 17 ani, neo-zeelandezul, tată a patru copii, este posibil să fi suferit peste 150.000 de şocuri la nivelul capului, la meciuri şi la antrenamente. Aceasta este o estimare pe baza şocurilor încasate de Alix Popham (100.000 în 300 de meciuri).





Carl Hayman speră să găsească soluţii ca să reducă demenţa pe care o are şi vrea să tragă un semnal de alarmă în Noua Zeelandă cu privire la comoţiile cerebrale: "Ar fi destul de egoist din partea mea să nu vorbesc şi mai ales să nu vorbesc despre experienţa mea. Ca să ajut pe cineva din Noua Zeelandă care poate nu înţelege ce se întâmplă cu el şi nici nu are vreo reţea de asistenţă pe care să se sprijine".

​În urmă cu mai puţin de un an, fostul taloner englez Steve Thompson (73 de selecţii) a afirmat că nu-şi mai aminteşte că a câştigat Cupa Mondială din 2003, competiţie la care a jucat toate meciurile. Thompson, 43 de ani, suferă de demenţă, la fel ca mulţi alţi foşti rugbişti. El se numără printre foştii sportivi care au dat în judecată forurile de rugby pentru neglijenţă.