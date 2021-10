Baschetbalistul care s-a vaccinat pentru a putea juca în NBA: "Pare că nu deţii corpul tău"

Duminică, antrenorul principal al echipei, Steve Kerr, a confirmat că Wiggins a primit vaccinul. Vorbind pentru prima dată de la vaccinare, baschetbalistul canadian a spus că simte că a trebuit să facă acest lucru pentru a putea juca pentru echipa sa.





"Simt că singurele opţiuni au fost de a mă vaccina sau de a nu juca în NBA. A fost o decizie grea. Să sperăm că va funcţiona pe termen lung şi peste zece ani sunt încă sănătos", a declarat Wiggins, după ce Warriors a câştigat, luni-seară, meciul din pre-sezon cu Portland Trail Blazers, cu 121-107.





În septembrie, NBA a avertizat cluburile Golden State Warriors, New York Knicks şi Brooklyn Nets că noile politici anti-Covid-19 stabilite de guvernele locale vor interzice oricărui jucător nevaccinat să joace în meciurile de acasă din New York şi San Francisco.





Şi, deşi 90 la sută din jucătorii NBA sunt vaccinaţi, potrivit unei surse CNN, încă există câteva obstacole. NBA a anunţat, în septembrie, că jucătorii nevaccinaţi care nu respectă dispoziţiile locale privind vaccinarea nu vor fi plătiţi pentru partidele pe care le ratează.





"Mă simt bine că joc, dar faptul că m-am vaccinat va fi ceva care îmi va rămâne mult timp în minte. Nu este ceva ce am vrut să fac, am cam fost forţat să fac asta”, a spus sportivul.





NBA a subliniat că era vorba de o dispoziţie locală din San Francisco, care impune vaccinarea jucătorilor pentru a putea disputa meciuri în arenele interioare din oraş.





Wiggins, care a ales vaccinul cu o singură doză Johnson & Johnson, a spus că nu are nimic împotriva echipei sale.





"Nu ei au făcut regula. Dar cred că trebuie să faci anumite lucruri ca să lucrezi şi pare că nu deţii corpul tău. La asta se rezumă. Cred că ei a făcut reguli cu privire la ceea ce intră în corpul tău şi la ceea ce faci, dacă vrei să lucrezi în societate, astăzi. Să sperăm că încă există o mulţime de oameni care sunt mai puternici decât mine şi continuă să lupte, să susţină ceea ce cred ei şi să sperăm că asta va funcţiona pentru ei" a afirmat el.





Săptămâna trecută, în ziua dedicată presei de la clubul Golden State Warriors, când a fost întrebat despre poziţia sa faţă de vaccinare, jucătorul de 26 de ani a spus că va continua să lupte pentru ceea ce crede şi pentru ceea ce crede că este corect: "Ce este corect pentru o persoană nu e drept pentru alta şi invers."





Acum, Wiggins a precizat că nimeni din familia sa nu este vaccinat.





"Nu este ceva în care credem cu adevărat în familie. Ei ştiu că trebuie să o fac. Ori mă vaccinez, ori nu mai joc baschet, aşa a venit. Am 26 de ani. Am doi copii. Vreau mai mulţi copii. Încerc să fac ceva care să genereze cât mai mulţi bani pot obţine pentru copiii mei şi pentru viitorii mei copii, încercând să aduc o bunăstare generală. Aşadar, am intrat în joc, am riscat şi să sperăm că sunt bine", a adăugat jucătorul.





Dacă jucătorii NBA nu sunt vaccinaţi, nu ar trebui să fie în echipă, a declarat fostul mare baschetbalist Kareem Abdul-Jabbar.





"NBA ar trebui să insiste ca toţi jucătorii şi staff-ul să fie vaccinaţi sau să-i elimine din echipă. Nu e loc pentru jucătorii care sunt dispuşi să rişte sănătatea şi viaţa coechipierilor lor, a staff-ului şi a fanilor pur şi simplu pentru că nu sunt în măsură să înţeleagă gravitatea situaţiei sau să facă cercetările necesare", a spus Abdul-Jabbar.

Wiggins a declarat, în martie, pentru NBC Sports, că nu se vaccinează decât dacă este obligat. El a solicitat o scutire pe motive religioase, dar NBA a respins această cerere, în septembrie.