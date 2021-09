LeBron James s-a vaccinat împotriva Covid-19: Starul lui Lakers refuză să-i încurajeze și pe alții să o facă

Foto: Harry How / Getty Images / Profimedia

LeBron James a precizat în timpul "Media Day" a celor de la Los Angeles Lakers că s-a vaccinat împotriva Covid-19. Starul baschetului american a refuzat însă să îi incurajeze și pe alții să o facă, acesta precizând că este treaba fiecăruia ce decizii alege să ia în viață.







LeBron James s-a vaccinant împotriva Covid-19, dar vedeta din NBA refuză să încurajeze alte persoane să facă la fel ca el, informează AFP.





James s-a exprimat pentru prima dată public despre decizia sa de a se vaccina împotriva Covid-19.



"Nu pot vorbi decât pentru mine. Fiecare are de ales să facă ceea ce crede că este potrivit pentru el şi familia lui.







Recunosc că am fost foarte sceptic, dar după ce mi-am făcut propriile cercetări, am considerat că este mai bine pentru mine, familia mea şi prietenii mei. De aceea am decis să o fac", a declarat baschetbalistul, marţi, în timpul Media Day a echipei LA Lakers.





La începutul acestui an, LeBron James a refuzat în repetate rânduri să spună dacă va accepta sau nu vaccinul, argumentând că acest subiect ţine de viaţa lui privată.











LeBron James: Fiecare să facă ce vrea







Cu toate acestea, scepticismul său cu privire la vaccinare era bine cunoscut. Întrebat dacă nu ar trebui să-i încurajeze pe jucătorii şi pe oamenii care nu sunt vaccinaţi să facă acest pas, ţinând cont de statutul său de cel mai bun jucător din NBA, LeBron James a refuzat să preia acest rol.





"Aici vorbim despre corpul fiecăruia. Nu este vorba despre politică, de rasism sau de brutalitatea poliţiştilor. Este vorba despre starea de bine a oamenilor.





Nu cred că ar trebui să mă implic în ceea ce fac oamenii pentru corpul lor. Parcă aş spune că unul sau altul ar trebui să facă munca asta asta sau nu.







Ştiu ce am făcut pentru mine şi familia mea, ştiu ce au făcut unii dintre prietenii mei pentru ei şi familiile lor. Dar când vine vorba să vorbesc în numele tuturor, nu simt că trebuie să o fac... nu este treaba mea", a explicat James.



Timp de două zile în care au avut loc Zilele Media ale diferitelor echipe din NBA, subiectul nevaccinării la o parte dintre baschetablişti, 10 la sută conform unui recensământ oficial, a fost subiectul principal.







Unele vedete au recunoscut în mod deschis că au refuzat să se vaccineze, cum ar fi Bradley Beal (Washington Wizards), care a revenit ulterior, spunând că încă se gândeşte acest lucru, transmite News.ro.



Kyrie Irving refuză să spună dacă este vaccinat sau nu, dar absenţa lui de la Media Day a echipei Brooklyn Nets, ţinută la Barclays Center, poate fi interpretată, dacă nu cumva nu i s-ar fi permis să participe, conform unei hotărâri a autorităţilor din New York, care le impune sportivilor profesionişti să demonstreze că au primit cel puţin o doză de vaccin pentru a intra în incinta sediului clubului lor.