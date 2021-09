CM Volei feminin U18: Naționala României a obținut calificarea în sferturi

Macarie consideră că ''Italia este o echipă puternică, dar după un astfel de meci, orice este posibil''. ''Va fi dificil, dar vom da tot ce putem pentru a obţine victoria'', a concluzionat tehnicianul român, conform Agerpres





Tricolorele antrenate de Marius Macarie s-au impus dramatic după două ore şi 6 minute,la seturi. A fost 3-2 (21-25, 25-22, 16-25, 25-21, 15-11) pentru tinerele voleibaliste din România.Din echipa României s-au remarcat Paula Partnoi (16 puncte), Ştefania Cheluţă (14), Tara Cristea (13) şi Teodora Iancu (11). Cele mai bune de la învinse au fost Radka Haskova, cu 21 puncte, şi Klara Jozekova, 14 puncte.Căpitanul echipei României, Lidia Partnoi, a declarat că. ''Am început meciul bine, dar apoi ne-am pierdut concentrarea şi lucrurile s-au complicat. E important că am câştigat şi mergem mai departe. Am fost foarte determinate şi am jucat ca o echipă, ajutându-ne între noi şi cred că la sfârşit asta a făcut diferenţa'', a subliniat Partnoi.La rândul său, antrenorul Marius Macarie, a comentat astfel meciul cu Slovacia: ''Sunt foarte mândru de echipa mea. Ştiam că Slovacia va fi un adversar dificil, dar a fost ziua noastră. Cred că unele schimbări făcute în setul patru au fost foarte bune şi au pus Slovacia în dificultate. În setul cinci e vorba de fiecare dată de detalii şi e nevoie de noroc ca să câştigi''.În sferturile de finală,, care a trecut în optimi cu 3-0 (25-10, 25-10, 25-13) de Canada. Meciul va avea loc în noaptea de, ora României.Lidia Partnoi s-a referit şi la sfertul de finală cu Italia: ''Am pierdut în faţa Italiei la Campionatul European de anul trecut şi vrem să facem un rezultat mai bun acum şi să demonstrăm cât de mult am progresat de atunci''.