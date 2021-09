Handbal feminin: CSM București, gură de aer după prima victorie în Liga Campionilor (vs Podravka)

Principalele marcatoare ale CSM Bucureşti au fost Neagu (14 goluri), Arntzen (5), iar de la gazde s-au remarcat Kalaus şi Milosavljevic, câte 7 reuşite. În lotul formaţiei croate evoluează şi portarul naţionalei tricolore, Iulia Dumanska, alături de Bianca Bazaliu.Tot sâmbătă, în etapa a III-a, Rostov Don - FTC Budapesta, scor 19-20, şi Borussia Dortmund - Brest Bretagne 30-27. Ultima dispută, între Team Esbjerg - Buducnost, va avea loc duminică.În primele două meciuri din grupă,, scor 21-22,, scor 27-30, şi are 2 puncte în clasament. Borussia Dortmund şi FTC Budapesta conduc grupa, cu câte 5 puncte.Programul CSM-ului în continuare este: Borussia Dortmund - CSM (16 octombrie), CSM - Buducnost (23 octombrie), CSM - Brest Bretagne (30 octombrie), FTC Budapesta - CSM (13 noiembrie). Din 20 noiembrie vor începe partidele retur, care se vor încheia în 19 februarie 2022.Faza play-off va avea loc între 26 martie - 3 aprilie, sferturile de finală între 30 aprilie - 8 mai, iar Turneul Final Four în 4-5 iunie, la Budapesta.Deţinătoarea trofeului este Vipers Kristiansand din Norvegia.În sezonul anterior, CSM Bucureşti a ratat calificarea la Turneul Final Four al Ligii Campionilor, potrivit News.ro.