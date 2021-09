Motivul nobil pentru care un câștigător al Cupei Mondiale la rugby îşi va dona creierul

Steve Thompson a făcut parte din echipa Angliei câştigătoare a Cupei Mondiale în 2003. La competiţia de atunci, el a evoluat în toate meciurile naţionalei, dar în decembrie 2020 a declarat că nu îşi mai aminteşte niciunul şi a pus pierderile de memorie pe seama loviturilor frecvente pe care le-a primit în cap la meciuri şi la antrenamente. El a fost diagnosticat în 2020 cu demenţă, potrivit News.ro.

Rugby World Cup winner Steve Thompson, who was diagnosed with dementia aged 42, will donate his brain to scientists researching brain trauma.



He said he was pledging his brain "to make the game safer" ❤️



