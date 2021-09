Liga Campionilor: CSM București, înfrângere pe teren propriu (27-30 vs Rostov-Don) / Cristina Neagu, doar două goluri

Handbal feminin





CSM Bucureşti a arătat cea mai slabă evoluţie din ultimele sezoane, inclusiv prin căpitanul Cristina Neagu, care a avut dificultăţi serioase în faza ofensivă (9 aruncări la poartă şi doar 2 goluri). Rostov a defilat minute bune la 10 goluri diferenţă, iar CSM a recuperat doar pe final o diferenţă usturătoare, scrie News.ro.

"Meciul era câștigat de Rostov cu ceva timp înainte de fluierul final. N-aș spune că este dezorganizare în jocul nostru. La CSM București este nevoie de timp. Și dacă am fi câștigat meciul de astăzi cu Rostov, problemele ar rămâne în continuare.





CSM are câteva jucătoare cu experiență care nu se află într-o formă fizică bună, din diferite motive, iar banca mai are nevoie de timp. Jucătoarele se află împreună de doar o lună. Echipa asta are viitor, nu s-a pierdut nimic deocamdată, au fost două jocuri împotriva a doua echipe puternice", a spus Adi Vasile, potrivit Digisport.





În etapa a II-a a grupei mai sunt programate, în 18-19 septembrie, meciurile dintre Buducnost - Borussia, Brest - Team Esbjerg şi FTC Budapesta - Podravka.





În prima dispută din grupă, campioana României a pierdut în deplasare cu Team Esbjerg, scor 21-22, şi are 0 puncte după două etape.





Programul turului în continuare este: Podravka - CSM (25 septembrie), Borussia Dortmund - CSM (16 octombrie), CSM Buducnost (23 octombrie), CSM - Brest Bretagne (30 octombrie), FTC Budapesta - CSM (13 noiembrie). Din 20 noiembrie vor începe partidele retur, care se vor încheia în 19 februarie 2022.





Faza play-off va avea loc între 26 martie - 3 aprilie, sferturile de finală între 30 aprilie - 8 mai, iar Turneul Final Four în 4-5 iunie, la Budapesta.





Deţinătoarea trofeului este Vipers Kristiansand din Norvegia.





În sezonul anterior, CSM Bucureşti a ratat calificarea la Turneul Final Four al Ligii Campionilor.

Principalele marcatoare ale CSM Bucureşti au fost Arntzen - 8 goluri şi Omoregie - 7 goluri.