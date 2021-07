JO 2020: Surpriza zilei la baschet masculin - Selecționata SUA, învinsă de Franța

Învinși în această vară de Nigeria (87-90) și de Australia (83-91), americanii au debutat cu stângul la turneul olimpic. Aceștia s-au distanțat de mai multe ori la 10 puncte, au condus cu 74-67 în ultimul sfert, dar au avut probleme mari la finalizare în ultimele minute și naționala "Cocoșului Galic" a obținut o mare victorie.

Reprezentativa SUA câștigase ultimele 25 de partide disputate la Jocurile Olimpice, ultima înfrângere datând din 2004.



În celălalt meci din Grupa A, Cehia a trecut de Iran, scor 84-78.

