Handbal (m): Dan Savenco, căpitanul echipei Dinamo București, și-a anunțat retragerea

Savenco va continua la Dinamo, însă cariera sa se mută în antrenorat.





"Pentru mine şi familia mea, Dinamo a reprezentat a doua casă şi va continua să fie. Pornesc pe un nou drum, cel de antrenor principal la echipa a doua şi voi continua să coordonez Academia de Handbal Dinamo. Voi fi mereu alături de băieţi, din tribune, chiar dacă emoţiile vor fi altfel. Vă îmbrăţişez şi vă mulţumesc tuturor. Ne vedem la sală!", a mai transmis Dan Savenco.





Dinamo Bucureşti a intitulat retragerea căpitanului astfel: "S-a încheiat un capitol, dar începe altul".





Dinamo Bucureşti, campioană şi în 2021, va evolua în stagiunea viitoare şi în Liga Campionilor, informează News.ro.

"Punct. Şi de la capăt. A venit şi pentru mine momentul retragerii, poate cel mai greu din viaţa unui sportiv. Mă simt privilegiat că am putut juca până la aproape 36 de ani, din care 9, dar şi cei mai frumoşi, la Dinamo. Le sunt recunoscător tuturor antrenorilor şi celor care m-au ajutat în carieră. Le mulţumesc suporterilor fantastici care m-au făcut să mă simt apreciat şi mi-au dat puterea să merg mai departe în clipele grele. Am râs şi am plâns împreună, am fost protagoniştii unor momente istorice pentru acest club",