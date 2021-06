Handbal: Dinamo se întărește cu un internațional român

Dinamo Bucureşti va afla luni dacă EHF îi acordă wild-card pentru Liga Campionilor, potrivit News.ro.





Dan Racoţea joacă pe postul de inter stânga, are 2.02 metri înălţime şi are 25 de ani.În Liga Naţională din România a jucat un singur sezon, 2013-2014, la CSM Bucureşti, după care s-a transferat în campionate puternice din Europa. La 19 ani, în 2014, s-a transferat la Wisla Plock (Polonia), unde a evoluat cinci sezoane. În 2019 a acceptat oferta clubului Veszprem, dar nu a jucat niciun meci la echipa maghiară, fiind transferat la Chartres (Franţa / 2019-2020) şi Bidasoa Irun (Spania / 2020-2021).Dan Racoţea, însă avea deja la activ evoluţii remarcabile în cadrul naţionalei de juniori, la Campionatul Mondial din 2013 (Ungaria), unde a marcat 52 de goluri. Din echipa participantă la acel mondial, Racoţea mai are doi colegi la Dinamo: Nicuşor Negru (golgeterul CM 2013) şi Robert Militaru.Până în prezent, alături de antrenorul Xavi Pascual Cedric Sorhaindo (pivot / Franţa), Kamel Alouini (coordonator / Tunisia), Christian Dissinger (inter stânga / Germania), Alex Pascual Garcia (extremă stânga / Spania), Ahmed Khairy (coordonator / Egipt), Robert Militaru (inter stânga / România), Raul Nantes Campos (inter stânga / Brazilia), Dan Emil Racoţea (inter stânga / România).