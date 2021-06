Recordul mondial al probei de aruncarea greutății, doborât după 31 de ani

Campionul olimpic Ryan Crouser a doborât, vineri, la Eugene (Oregon), recordul mondial al probei de aruncarea greutăţii, cu o performanţă de 23,37 metri, în timpul selecţiei americane pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, informează lesoir.be, care citează agenţia Belga.

Precedentul record, de 23,12 metri, unul dintre cele mai vechi din atletism, era deţinut de compatriotul lui Crouser, Randy Barnes, din 1990.





În ianuarie, la Arkansas, Crouser, în vârstă de 28 de ani, a bătut un alt record mondial deţinut de Randy Barnes, din 1989, cel în sală (22,66 m), cu o aruncare de 22,82 metri.





"M-am simţit foarte încrezător când am venit aici, dar nu era în aşteptările mele. Atunci când nu am reuşit, a fost pentru că eram puţin încordat şi încercam să forţez lucrurile. Acum, am rămas relaxat şi am executat planul pe care îl aveam. Asta mi-a permis să reuşesc. În momentul în care greutatea mi-a părăsit mâna, am ştiut că aruncarea este bună. A fost nevoie de multă muncă şi dăruire. Este ca şi cum... o greutate mi-a fost ridicată de pe umeri", a declarat Crouser.





La Eugene, Crouser şi-a devansat clar rivalul, Joe Kovacs, care i-a smuls aurul la Campionatele Mondiale de la Doha, în 2019. Kovacs a terminat pe locul 2, cu 22,34 m, calificându-se de asemenea la JO Tokyo, unde este aşteptat un duel atractiv în această probă, scrie News.ro.