Motivul pentru care Xavi Pascual lasă o campioană europeană pentru Dinamo

"Merg în România, semnez cu Dinamo. Miercuri merg acolo şi facem prezentarea. Sunt mulţi oameni care mă întreabă de ce şi răspunsul este pentru că mă iubesc şi au venit să mă caute.







Pentru că s-au aşezat la masă şi mi-au arătat că mă iubesc. Poate că există oameni care nu o înţeleg, dar nu este ceva ce oamenii trebuie să înţeleagă, ci ceva cu care mă simt confortabil", a declarat Pascual, potrivit mundodeportivo.com.

Antrenorul a precizat că"Am simţit când preşedintele a câştigat alegerile. Se vorbise deja că aveau în minte un alt tip de proiect şi, sincer o spun, mi se pare foarte lăudabil. Abonaţii au votat. Înţeleg perfect când un preşedinte preia conducerea clubului, îşi poate alege proiectele şi poate lua deciziile pe care le ia, pentru că de aceea a fost ales şi, prin urmare, respect maxim cu acest lucru", a spus el.Întrebat ce şanse avea să continue, el a răspuns: "A fost o opţiune, dar nu am văzut-o clar. Mi-au spus din primul moment că au în minte un alt proiect sportiv şi mi-au spus că, dacă aş vrea, aş putea continua încă un an, dar că au deja altceva în minte. Am spus că nu".Xavi Pascual a vorbit cu noul preşedinte al clubului FC Barcelona, Juan Laporta, care l-a informat ce antrenor îl înlocuieşte."Înţelegerea cu Jan a fost cea corectă. Mi-a spus deja la telefon că au un alt proiect şi chiar mi-a spus numele antrenorului înainte ca acesta să se afle. Şi ieri am spus-o deja la finalul jocului, cred că i-am dat un trofeu al Ligii Campionilor preşedintelui care m-a numit", a adăugat tehnicianul.Xavi Pascual pleacă de la Bercelona pe uşa principală, a titrat Mundo Deportivo, după ce FC Barcelona a câştigat, duminică, pentru a zecea oară finala Ligii Campionilor , învingând cu scorul de 36-23 (16-11), pe Aalborg Handball, la Turneul F4 de la Koln.Xavi Pascual, 48 de ani, a antrenat peste 12 ani pe FC Barcelona, între februarie 2009 şi iunie 2021. În palmaresul lui figurează, cele mai importante fiind Liga Campionilor, de trei ori, Campionatul Mondial al cluburilor, de cinci ori, campionatul spaniol, de 11 ori, Cupa Spaniei, de zece ori, şi Supercupa Spaniei, de 10 ori.Barcelona antrenată de Pascual, 146, ceea ce înseamnă aproape cinci ani de victorii la rând şi un egal, între 18 mai 2013 şi 13 aprilie 2018 (133 de victorii la rând), potrivit News.ro.