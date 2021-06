În semifinalele Turneului F4, Aalborg a învins PSG cu scorul de 35-33 (13-15), iar FC Barcelona a dispus de Nantes HBC, scor 31-26 (15-13).

\uD83C\uDF7E What it means to win an #ehffinal4 for @FCBhandbol \uD83C\uDFC6#showtimeforehffinal4 pic.twitter.com/8hlX0E6B68