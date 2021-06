FC Barcelona s-a calificat în finala Ligii Campionilor (31-26 vs Nantes HBC) / Duel cu Aalborg pentru trofeu

Duminică se va juca astfel pentru medalia de bronz între PSG Handball şi Nantes HBC, respectiv între Aalborg Handball şi FC Barcelona, pentru trofeul sezonului.

Va fi ultima partidă la FC Barcelona pentru antrenorul Xavi Pascual, care va pregăti din sezonul viitor pe Dinamo Bucureşti, informează News.ro.

WATCH: Domen Makuc finished things off in style for @FCBhandbol ⚡️#ehffinal4 #showtimeforehffinal4 pic.twitter.com/DuXY7B0Eka