A doua semifinală opune, tot sâmbătă, echipele FC Barcelona şi HBC Nantes.

Duminică se vor juca finalele pentru medalii.

Va fi ultima partidă la FC Barcelona pentru antrenorul Xavi Pascual, care va pregăti din sezonul viitor pe Dinamo Bucureşti, transmite News.ro.

#Aalborg are the first Danish team to reach the #ehffinal4 final ever - history makers! \uD83D\uDD25#showtimeforehffinal4 pic.twitter.com/SRzu8Gb3yq